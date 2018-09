Frankfurt (www.aktiencheck.de) - So richtig kommen die Aktienmärkte derzeit nicht in Tritt, so die Analysten der Helaba. Zunächst sei aufgefallen, dass das Handelsvolumen, bei steigenden Kursen, unterdurchschnittlich und damit nicht idealtypisch ausgefallen sei. In der Folge sei es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht gelungen, wesentliche Widerstände wie beispielsweise die 55-Tagelinie zu überwinden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...