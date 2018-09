Die US-Großbanken profitierten im bisherigen Jahresverlauf stark vom lokalen Wirtschaftsboom und der US-Steuerreform und legten zum Halbjahr Rekordgewinne vor. Dank niedrigerer Abgaben an den US-Fiskus kletterten die Nachsteuergewinne um 19 Prozent auf 69 Milliarden Euro. Aber auch operativ konnten die US-Institute zulegen: Der Vorsteuergewinn stieg immerhin noch um sieben Prozent auf 87,5 Milliarden Euro - den höchsten Stand seit der Finanzkrise. In Europa hingegen stagnierten die operativen Gewinne bei 40,6 Milliarden Euro. Die US-Banken verdienten damit mehr als doppelt so viel wie ihre europäischen Wettbewerber. Das sind Ergebnisse einer Analyse der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY zu den Bilanzen der jeweils nach Bilanzsumme zehn größten...

