Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Samsung Electronics -1,2% auf 750,06, davor 9 Tage im Plus (8,96% Zuwachs von 696,7 auf 759,15), ADVA Optical Networking 0% auf 6,895, davor 5 Tage im Plus (5,83% Zuwachs von 6,51 auf 6,89), TLG Immobilien -0,52% auf 23,14, davor 5 Tage im Plus (3,1% Zuwachs von 22,56 auf 23,26), Vodafone +1,24% auf 166,54, davor 5 Tage im Minus (-6,5% Verlust von 175,94 auf 164,5), Signature AG -0,89% auf 1,11, davor 4 Tage ohne Veränderung , Novartis +0,8% auf 81,02, davor 4 Tage im Minus (-2,4% Verlust von 82,36 auf 80,38), Aareal Bank+0,43% auf 35,18, davor 4 Tage im Minus (-2,75% Verlust von 36,02 auf 35,03), UBS +0,56% auf 15,22, davor 4 Tage im Minus (-2,26% Verlust von 15,48 auf 15,13), GlaxoSmithKline +1,55% auf 1584,6, davor 4 Tage im Minus (-2,66% Verlust...

