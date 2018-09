Die Analysten der Baader Bank bestätigen in einer Erstreaktion nach den verlautbarten Q1-Zahlen die Sell-Empfehlung und das Kursziel von 6,0 Euro für Zumtobel. Zumtobel sei in Bezug auf die Profitabilität besser als erwartet in das neue Geschäftsjahr gestartet, es gebe Zeichen der Stabilisierung so die Analysten. Der Umsatz lag ungefähr im Einklang mit dem Konsens. Zumtobel habe für Geschäftsjahr 20/21 ein neues mittelfristiges Ziel von 6% EBIT-Marge definiert (bisher Ziel 8-10%). Das Ziel scheint den Analysten vor dem Hintergrund einer durchschnittlichen EBIT-Marge von 2% in den letzten 10 Jahren (2% in FY18 / 19E und 3% in FY19 / 20E) ambitioniert.

