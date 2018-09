Die Vorstandschefs deutscher Unternehmen werden im Schnitt öfter ausgewechselt und haben kürzere Amtszeiten als ihre internationalen Kollegen. Eine aktuelle Studie zeigt die Ursachen.

In den Chefetagen von Deutschlands Konzernen gab es zuletzt ein kräftiges Stühlerücken: 24 der 150 größten deutschen Unternehmen wechselten im vergangenen Jahr den Vorstandsvorsitzenden aus. Damit ist die Wechselquote an der Unternehmensspitze im internationalen Vergleich sogar besonders hoch.

Das zeigt die "CEO Success Studie 2017" von Strategy&, einer Strategieberatung aus dem Netzwerk der Unternehmensberatung PWC.

Rund jeder vierte CEO in Deutschland wird vorzeitig ausgetauscht. Damit finden hierzulande mit die meisten frühzeitigen Entlassungen statt. Dafür gibt es auch in diesem Jahr bereits Beispiele: Matthias Müller machte im April nach nur drei Jahren an der Spitze von Volkswagen Platz für Herbert Diess. Robert Hienz wurde ebenfalls nach nur drei Jahren als Chef von Eon Energie Deutschland ausgetauscht.

Für diese frühzeitigen Entlassungen gibt es verschiedene Gründe:

Jeder zehnte Chefwechsel in Deutschland beruht auf schlechten finanziellen Ergebnissen des Unternehmens. So auch die Ablösung von John Cryan als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank im April 2018. Differenzen mit dem Aufsichtsrat können ebenso zur Entlassung führen, das musste der ehemalige Lidl-Chef Sven Seidel erfahren. Seidel soll einen anderen Plan für die Zukunft des Discounters gehabt haben als Aufsichtsratsvorsitzender Klaus GehrigIm vergangenen Jahr musste kein deutscher CEO wegen ethischen ...

