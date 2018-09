Nach dem lustlosen Handel am Vortag startet der deutsche Leitindex freundlich in den Börsentag. Die Banken zählen zu den großen Gewinnern.

Der Dax startet mit freundlichen Ansätzen in den Tag und notiert in den ersten Handelsminuten mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 12.386 Punkten. Noch der gestrige Handelstag, den der Leitindex mit einem Minus von 0,1 Prozent und 12.346 Punkten beendete, war an Bewegungsarmut kaum zu unterbieten. Das lag an den US-Börsen, die wegen des Feiertages Labour Day am gestrigen Montag geschlossen hatten. Deswegen lagen zwischen dem Hoch- und Tiefpunkt des deutschen Börsenbarometers am vergangenen Tag nur 55 Punkte - diese Range hat das Börsenbarometer vom Start weg bereits in Richtung Norden verlassen.

Für die Analysten der Helaba sollten Anleger die schwache Umsatzentwicklung sowie die überwiegend Richtung Süden zeigenden Indikatoren beachten. Sie beurteilen die weitere Daxentwicklung skeptisch. "Insofern ist davon auszugehen, dass der Spielraum auf der Oberseite begrenzt bleibt, hingegen das Abwärtsrisiko deutlich höher zu gewichten ist", schreiben sie in Ihrem Morgenkommentar.

Gegen einen größeren Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt spricht aber die aktuelle Börsenstimmung. Denn die meisten Investoren sind entweder nur vorsichtig in den Markt eingestiegen oder haben sich sogar gegen fallende Kurse abgesichert. "Solch ein Stimmungsbild dient als Unterstützung für die Märkte, ein heftiger Ausverkauf ist da eher unwahrscheinlich", meint Börsenexperte Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment.

Etwas erholt haben sich zum Dax-Börsenstart die Automobilaktien, die gestern zu den großen Verlierern zählten. Die VW-Aktie, die mit einem Minus von 2,1 Prozent das Dax-Schlusslicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...