Bechtle akquiriert französische Inmac Wstore DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Bechtle akquiriert französische Inmac Wstore 04.09.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bechtle akquiriert französische Inmac Wstore - Erforderliche Freigaben erhalten - Größte Akquisition der Unternehmensgeschichte Neckarsulm, 4. September 2018 - Die Bechtle AG hat mit der Akquisition des französischen IT-Anbieters Inmac Wstore S.A.S mit Wirkung zum 01. September 2018 die größte Übernahme ihrer Geschichte erfolgreich abgeschlossen. Nachdem bereits im Juli die französische Arbeitnehmervertretung von Inmac Wstore einstimmig den Verkauf an Bechtle genehmigt hatte, erhielt das Unternehmen nun auch die Freigaben der französischen Behörden. Inmac Wstore verzeichnete 2017 einen Umsatz von rund 420 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. Bechtle gehört nun in Frankreich - dem drittgrößten IT-Markt in der EU - zu den Top 5 der IT-Unternehmen. Wie bereits im Juli angekündigt, soll Inmac Wstore in der bestehenden Struktur vom etablierten Managementteam um Jacques Théfo weitergeführt werden. *** Weitere Informationen zur Akquisition in der Meldung vom 11.07.2018 unter https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2018/bechtle-beabsichtigt-die-akquisition-von-inmac-wstore Über Bechtle: Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 8.800 Mitarbeiter. Seinen 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2017 lag der Umsatz bei rund 3,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com 04.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com ISIN: DE0005158703 WKN: 515870 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 720311 04.09.2018

ISIN DE0005158703

AXC0077 2018-09-04/09:30