DGAP-Media / 2018-09-04 / 09:06 *Unternehmen: M2 Cobalt* *WKN: *A2H8WQ [1] *Empfehlung: Strong Buy* *Sensationelle Ergebnisse - 6 weitere Kobalt Anomalien entdeckt! Steigt ein chinesischer Investor ein?* Sensationelle Nachrichten unseres Top-Picks M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] erreichen uns heute. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Zuge des Infill-Probenprogramms 6 weitere Kobalt Anomalien in Waragi und in Bombo mit stark anomalen Gehalten in den Gesteins- und Bodenproben entdeckt. Insgesamt beträgt die Fläche der größten Anomalien im Schnitt 2,0 km x 1,0 km mit durchschnittlichen Kobalt Gehalten von 0,1 % - 1,75 %. *M2 Cobalt wird für chinesische Investoren interessant* Durch die neu entdeckten Anomalien werden die Gebiete der M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] zunehmend für Investoren interessant. Auf dem gerade stattfinden Afrikagipfel wurde berichtet, dass China bis zu 60 Milliarden Dollar in den afrikanischen Kontinent investieren möchte. China investiert schon seit vielen Jahren in Afrika und hat in dem Kontinent eine Quelle für dringend benötigte Rohstoffe gefunden. Vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Handelsstreits mit den USA steht die Suche nach neuen Rohstoffmärkten für die Führung in Peking umso höher auf der Prioritätenliste. Gerade für die immer größer werdende Produktion von Elektrofahrzeugen benötigt China Batteriemetalle wie Kobalt. China ist dabei das Maß aller Dinge in der Elektromobilität. In keinem anderen Land der Welt kommen jeden Monat so viele neue Elektroautos auf die Straßen. Im vergangenen Jahr waren es knapp 800.000 neue rein batteriegetriebene Fahrzeuge und Hybride, die erstmals für den Straßenverkehr zugelassen wurden und im Jahr 2018 dürften es erstmals mehr als 1 Million neuer Fahrzeuge werden. Daher ist es nur logisch, dass sich Unternehmen aus dem Reich der Mitte nach weiteren Rohstoffquellen umsehen. M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] wird mit seinen herausragenden Ergebnissen sicher auch in den Fokus der Investoren rücken. *Im Folgenden sehen Sie die Highlights der neu entdeckten Anomalien:* *Bujagali* *** 4 zusätzliche große geochemische Anomalien wurden innerhalb der Liegenschaft Bujagali entdeckt. - Zahlreiche hochgradige Kobalt- und Kupferproben mit Gehalten von 0,1% und 1,75% Co und 0,1% Cu und 0,81% Cu wurden gesammelt. - Die Grundfläche der Kupfer-Kobalt-Anomalie Waragi des Unternehmens wurde auf über 1km x 900m erweitert. *Bombo * * Eine zusätzliche im Nordwesten liegende Anomalie wurde hinzugefügt, was die Gesamtgröße der Bombo-Anomalie von 1,2km x 0,9 km auf ungefähr 2,2km x 1km erhöht. * Eine weitere separate geochemische Anomalie (Bombo Central) wurde östlich der Liegenschaft Bombo innerhalb der gleichen Explorationslizenz entdeckt * Die Ergebnisse der Infill-Probennahmen einschließlich der Gesteinsproben stehen noch aus. M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] kann durch die neuen Ergebnisse die weitere Planung des Bohrprogramms vorantreiben. Bereits begonnene Nachfolgearbeiten in Form von gebündelten geochemischen Bodenuntersuchungen (Gesteins- und Bodenproben) wurden durchgeführt, um spezielle Bohrkronen zu ermitteln. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen der Startschuss für die Bohrungen fallen wird. Entsprechend zeigte sich Dr. Jennifer Hinton, Leiterin der Geschäfte des Unternehmens in Ostafrika, sehr zufrieden und sagte: _"Die Entdeckung ausgedehnter Kobalt-, Kupfer- und Nickelvererzungen und so vieler großer Anomalien in unserem sehr großen Asset-Paket in einem 6monatigen Zeitrahmen ist eine große Leistung._ _Angesichts der bis dato durchgeführten Arbeiten, die fristgerecht erfolgten und unter Budget liegen, sind wir jetzt in der Lage, mit einer ersten Bohrphase auf mehreren wichtigen Zielen zur weiteren Abgrenzung dieser Anomalien und zum Test der Vererzung in der Tiefe zu beginnen. _ _Zur gleichen Zeit werden wir angesichts der Größe unserer Anomalien auf Bujagali und der Entwicklung eines potenziellen regionalen Kupfer-Kobalt-Vorkommens des Katanga-Typs ebenfalls zusätzliche geophysikalische und geochemische Untersuchungen zur weiteren Abgrenzung durchführen und um uns die Auswahl der besten ersten Bohransatzpunkte zu ermöglichen"_ Wir sind der Ansicht, dass M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] eine noch größere Erfolgsstory als Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [2] werden könnte (selbe Gründer hinter der Firma bei beiden Unternehmen), da Kobalt äußerst selten vorzufinden ist und die Projektflächen mit fast 1.600 km² (160.000 Hektar) geradezu gigantisch sind. *Die neu entdeckten Anomalien zeigen, dass sich M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [1] *auf dem absolut richtigen Weg befindet, einer der interessantesten Kobaltexplorer auf dem afrikanischen Kontinent zu werden. Die "heiße" Phase des Explorationsprogramms ist durch das in kürze beginnende Bohrprogramm eingeleitet worden. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt und noch ohne die genauen Ergebnisse der Bohrungen zu kennen, sprechen die gefundenen Anomalien mit samt ihren nachgewiesenen Kupfer- und Kobaltgehalten für äußerst profitable Gebiete, die sich M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [1] *gesichert hat.* *Auf der Suche nach immer neuen Rohstofflieferanten für die boomende Batterie- und Elektroautoindustrie, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein chinesischer Investor auf die hervorragenden Gebiete der M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [1] *aufmerksam werden wird.* *Sollte dies der Fall sein, steht uns eine komplette Neubewertung der M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [1] * bevor. Daher ist auch in den kommenden Wochen mit weiterem positivem Newsflow und einem Anstieg des Kurses zu rechnen!* LINK - zu unserer Erstvorstellung mit allen Grafiken und Hintergrundinfos [3] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de [4] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. BlackX GmbH, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche

