Karlsfeld (pts016/04.09.2018/09:15) - Unter UFO ist ein fertiges, installationsfreies Staplerrufsystem (Staplerleitsystem) ohne aufwändige EDV-Anbindung zu verstehen. Der Erfinder und Geschäftsführer von Securifix, Edmund Breitenfeld, bringt die Vorteile auf den Punkt: "Wir wollten eine Lösung unabhängig von der Größe des Betriebes und seiner Finanzkraft. Egal, ob zwei oder 100 Gabelstapler, unser System optimiert und steigert die Effizienz im Lager oder auf dem Fabrikgelände und überall dort, wo Waren bewegt werden müssen. Uns war es wichtig, ein hochinnovatives aber leistbares System für jede Betriebsgröße zu entwickeln." http://www.securifix.eu UFOs optimieren unternehmensinterne Logistik UFO steht für Universelle Flurförderfahrzeug (Gabelstapler etc.) Optimierung (Organisation). Hierbei handelt es sich um eine Technologie, die bewusst auf die Künstliche Intelligenz der Generation 4.0 verzichtet und dafür die Hochfrequenz-Funktechnik nutzt. Eine Alternative zur problematischen, zeitaufwendigen und kaum kalkulierbaren Industrietechnologie 4.0. Das UFO-System basiert auf zwei Modellen, dem LT03 Kanban Stapler-Rufsystem und dem LT04-Leitsystem. Das LT04-Leitsystem ist eine konsequente Weiterentwicklung des LT03. Während das LT03 Kanban Stapler-Rufsystem die Flurförderfahrzeuge per Knopfdruck an die richtige Stelle beordert und Waren abholt, übernimmt das LT04-Leitsystem Funktionen nach Priorität, kann Türen öffnen und ist in der Lage eine ganze Staplerflotte zu leiten. Die beiden Systeme sind zu 100 % kompatibel und von LT03 auf LT04 kann ohne Probleme umgerüstet werden. Beide Systeme funktionieren über ein ausgeklügeltes Monitoring und über eine spezielle Schnittstelle. Die Daten werden sicher über das Programm Excel analysiert, ausgewertet und übermittelt. Leit- und Rufsystem sind am Gabelstapler befestigt und die Signale werden von Bohlen aufgenommen und weitergeleitet. Das Unternehmen Securifix GmbH mit Sitz in Karlsfeld entwickelt, produziert und vertreibt seine Kommunikationslösungen auf Basis der Hochfrequenz-Funktechnik seit mehr als 35 Jahren. Securifix ist damit einer der innovativsten Spezialanbieter für unabhängige Intralogistiksysteme. Dazu gehört auch das Intralogistik- und Materialflussmanagement. Ausführliche Informationen zu den Lösungen sind auf der Homepage http://www.securifix.eu zu finden. (Ende) Aussender: Securifix GmbH Ansprechpartner: Edmund Breitenfeld Tel.: +49 8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Website: www.securifix.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180904016

September 04, 2018