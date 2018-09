BringCom Incorporated, ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen für Entwicklungsländer, gab den Abschluss der Übernahme von Datanet.com, LLC in Uganda nach dem Erhalt der endgültigen Genehmigung von der Regulierungsbehörde (Uganda Communications Commission) bekannt. Der in Uganda tätige Netzwerkdienstleister Datanet wurde 1999 gegründet und stellt Netzwerkkonnektivität für Unternehmen sowie sichere und verlässliche Großabnehmer-Zugangsdienste bereit. Datanet schloss sich als erstes Unternehmen in der Region Ostafrika dem "MEF Services Interconnect"-Programm an, das sich zum Ziel gesetzt hat, standardisierte Carrier-Ethernet-Zugangsdienste und -Netze einzurichten. Das Unternehmen führte zudem einen über sein Carrier-Ethernet-Netz bereitgestellten EP-LAN-Service zwischen Uganda und Kenia ein, der Interkonnektivität/Betrieb für mehrere Filialen sowie LAN-Erweiterungen ermöglicht. In jüngster Zeit gab das Unternehmen die vom MEF erteilte Zertifizierung für CE 2.0 E-Access bekannt. Indem Datanet MEF-zertifizierte Zugangsleitungen und -dienste sowie ENNI-Verbindungen in der Region Ostafrika einführt, trägt das Unternehmen zum Ausbau der globalen Reichweite standardisierter Carrier-Ethernet-Dienste bei. "In der Übernahme von Datanet spiegelt sich die Strategie von BringCom wider, das panafrikanische Carrier-Ethernet-Netz und die weltweiten Konnektivitätsdienste weiter auszubauen", so Fabrice Langreney, President und CEO von BringCom. "Unser Team freut sich, unsere neuen Kollegen in der BringCom-Familie zu begrüßen." Datanet wird BringCom den Test seiner SDN/NFV-Plattform der nächsten Generation in Uganda vor dem geplanten weltweiten Rollout ermöglichen. Mit der SDN/NFV-Plattform von BringCom kann das Unternehmen die Anbindung internationaler Betreiber innerhalb Afrikas besser unterstützen und die Anforderungen von Unternehmen in der Region unter wettbewerbsfähigen Bedingungen umfassend erfüllen.

Über BringCom

BringCom Incorporated mit Sitz in Sterling, Virginia, USA, hat panafrikanische Ethernet- und MPLS-Netze mit seinen eigenen regionalen Hubs (PoPs) in Los Angeles, Washington DC, London, Dschibuti, Nairobi, Kampala und Lagos aufgebaut. BringCom bietet seit 1992 internationale Telekommunikationsdienste sowie Anbindung auf der letzten Meile für Firmen- und Staatskunden in den USA, der Karibik, Afrika und dem Nahen Osten an. Das Unternehmen stellt sichere und zuverlässige Ethernet-, MPLS-, IPLC- und DIA-Dienste für WAN- und SD-WAN-Konnektivität von Unternehmen bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bringcom.com

Über Datanet

Zur ersten Riege der regionalen Telekommunikationsbranche in Ostafrika zählend, erweitert Datanet sein vom MEF für CE 2.0 zertifiziertes Netz und führt neue Unternehmensdienste ein. Es steht in dem Ruf, verlässliche sichere Netzwerkdienste für Unternehmenskunden bereitzustellen, die geschäftskritische Anwendungen in Ostafrika betreiben.

