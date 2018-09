BERLIN (Dow Jones)--Die SPD ist in einer neuen Umfrage auf Platz drei hinter der Union und der AfD abgerutscht. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD auf 16 Prozent und damit einen halben Punkt weniger als in der Vorwoche, während sich CDU/CSU und AfD jeweils um einen halben Punkt auf 28,5 Prozent bzw 17 Prozent verbesserten, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Auch FDP (9,5 Prozent) und Linke (10 Prozent) verlieren laut der aktuellen Erhebung, für die vom 31. August bis zum 3. September insgesamt 2069 Personen befragt wurden, jeweils einen halben Punkt. Die Grünen halten mit 13,5 Prozent ihren Wert aus der Vorwoche. Die Parteien der schwarz-roten Regierungskoalition hätten demnach weiterhin mit zusammen 44,5 Prozent keine parlamentarische Mehrheit. Eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen käme wie in der Vorwoche auf 51,5 Prozent.

"Die Stellung der SPD als zweitstärkste politische Kraft im Bund ist in Gefahr", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. Die AfD liege aktuell einen Punkt vor der SPD, und die Grünen seien nur zweieinhalb Punkte hinter ihr. "Je länger Union und SPD zusammen regieren, umso unwahrscheinlicher wird es, dass sie bei Wahlen noch eine parlamentarische Mehrheit erzielen", sagte Binkert voraus.

Zu Wochenbeginn hatte die SPD bereits in einer anderen Umfrage an Boden verloren. Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer gab die SPD gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt auf 17 Prozent ab. Die Grünen legten hingegen um einen Prozentpunkt auf 16 Prozent und die AfD um zwei Punkte auf ebenfalls 16 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2018 03:26 ET (07:26 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.