Der chinesische Konzern ist die Nummer zwei auf dem Smartphone-Markt. Mit dem schnellen Mobilfunkstandard 5G will Huawei weiter wachsen.

Der chinesische Smartphonekonzern und Netzwerkausrüster Huawei setzt in Deutschland auf Wachstum durch den neuen schnellen Mobilfunkstandard 5G. "Wir werden nächstes Jahr 5G-fähige Geräte - darunter auch Smartphones - in den Handel bringen", kündigte Huawei-Deutschland-Chef William Tian im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) an.

"Wir haben den ultimativen Vorteil, dass wir auch der weltgrößte Netzwerkausrüster sind", ergänzte Tian in Hinblick auf die im kommenden Jahr anstehende 5G-Frequenzauktion in Deutschland.

Huawei stieg im zweiten Quartal mit den bei Kunden beliebten Mate-Smartphones ...

