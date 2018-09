BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Spitze hat eine Zusammenarbeit mit der neuen linken Sammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine abgelehnt. "Was Wagenknecht und Lafontaine da machen, ist keine Bewegung, sondern ein Machtkampf innerhalb der Linkspartei", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Funke-Mediengruppe. "Wir brauchen ernsthafte Gespräche über ein progressives rot-rot-grünes Bündnis statt Internetseiten ohne politische Konsequenz."

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs kritisierte Wagenknecht und Lafontaine scharf. "Wagenknecht bewegt sich in der sozialistisch nationalen Ecke. Diese Querfront wird nichts", sagte der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises der SPD dem Handelsblatt. "SPD, Grüne und Linke lehnen diese PR-Nummer eines profilneurotischen Ehepaares ab", sagte Kahrs.

Die Linken-Fraktionschefin Wagenknecht will am Vormittag in Berlin die Sammlungsbewegung "Aufstehen" vorstellen. Mit dabei sollen unter anderem auch der Ex-Grünen-Vorsitzende Ludger Volmer und die Flensburger SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange sein, die bei der jüngsten Wahl um den Parteivorsitz gegen Andrea Nahles angetreten war. Laut dem früheren Linke-Vorsitzenden Lafontaine könnte sich die Zahl der Unterstützer des Projekts, das mehr soziale Gerechtigkeit erreichen will, auf mehr als 100.000 belaufen.

