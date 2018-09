Dublin (ots/PRNewswire) -



AvaTrade, der führende Devisen- und CFD-Broker, hat seine Spreads für alle FX- und CFD-Produkte um bis zu 50 % reduziert. Diese Änderung bestärkt AvaTrade als branchenführenden Broker mit den besten Trading-Bedingungen auf dem Markt, einschließlich besonders niedriger Spreads, innovativer Plattformen und professioneller Service.



Neben diesen reduzierten Spreads hat AvaTrade seine Position als eines der am meisten reguliertesten Unternehmen beibehalten, das die Richtlinienvon 6 Regulierungsbehörden weltweit, in der EU, in Asien, Japan und Südafrika, einhält.



"Unsere Kunden sind unsere oberste Priorität, deshalb ist es besonders wichtig für uns, unsere Angebote ständig zu verbessern und zu optimieren. Wir glauben, dass Regulierungen und Vertrauen in einen Broker ausschlaggebend für zufriedene Trader sind," sagte Herr Dáire Ferguson, CEO von AvaTrade. "Kunden, die einen Broker suchen, der sowohl Sicherheit als auch erstklassige Trading-Bedingungen liefert, brauchen nicht mehr weiter suchen, denn AvaTrade bietet diese perfekte Kombination an fantastischen Angeboten und Sicherheit der Geldmittel für alle unsere Kunden weltweit," so Ferguson.



Erfahren Sie mehr über AvaTrade unter http://www.avatrade.de



Über AvaTrade



AvaTrade, der führende Broker für Devisen und CFD, wurde 2006 gegründet und bietet über 250 Finanzinstrumente, erstklassige Trading-Plattformen und eine hochmoderne mobile App an - AvaTradeGo. Kunden profitieren von persönlichen Kontomanagern und einem rund um die Uhr live Kundendienst in 15 Sprachen. Trader aller Niveaus profitieren bei AvaTrade von gesichertem Trading mit fortschrittlicher Verschlüsselung und getrennt geführten Konten. AvaTrade ist in der EU, in Japan, Australien, Südafrika und den Britischen Jungferninseln vollständig reguliert.



