Das neue Gesicht der "Just do it"-Werbekampagne ist auch ein politisches Statement. Der Ex-Quarterback löste die Proteste im US-Sport aus.

Der frühere Football-Quarterback Colin Kaepernick, der vor gut zwei Jahren die Nationalhymnen-Proteste im US-Sport ausgelöst hatte, ist Teil der neuesten "Just Do It"-Werbekampagne des amerikanischen Sportartikelherstellers Nike.

Wie der US-Sportsender ESPN am Montag (Ortszeit) berichtete, ist der 30-Jährige einer von mehreren Athleten, mit denen Nike das 30. Jubiläum des Markenmottos "Just Do It" feiern wird.

Kaepernick, ...

