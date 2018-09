Der britische Hausbauer Redrow plc (ISIN: GB0007282386) kündigte am Dienstag eine Dividendenanhebung um 65 Prozent für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 an. Die Gesamtausschüttung für 2018 liegt damit bei 28 Pence (ca. 0,31 Euro) nach 17 Pence im Vorjahr. Eine Zwischendividende wurde bereits an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Anteilsinhaber erhalten am 13. November 2018 noch eine Schlussdividende von 19 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...