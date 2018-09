Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Türkei ist im August nach 15,8% im Vormonat auf 17,9% angestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der damit höchste Stand der Teuerungsrate seit rund 25 Jahren werde maßgeblich durch die Lira-Schwäche verursacht. Da sich dieser Effekt in den kommenden Monaten fortsetzen dürfte, hätten die Analysten ihre Inflationsprognosen für 2018 von 13,9% auf 14,9% sowie für 2019 von 11,8% auf 19,4% heraufgesetzt. Für die am 13. September anstehende Zinsentscheidung der Zentralbank würden die Analysten eine Anhebung um 300 BP auf 20,75% erwarten. Der gegenwärtige Preisdruck mache türkische Staatsanleihen für Anleger somit weitgehend unattraktiv. (04.09.2018/alc/a/a) ...

