Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ungeachtet des Feiertages in den USA blieb das Interesse am deutschen Rentenmarkt zunächst hoch, so die Analysten der Helaba.Zum Handelsschluss habe sich der Gewinn jedoch auf wenige Stellen verringert. Das technische Bild im Tageschart bleibe getrübt, helle sich aber auf. So würden die Indikatoren einen zaghaften Versuch wagen, eine Drehbewegung gen Norden einzuleiten. Solange jedoch das Kaufsignal des MACD ausstehe, sei Vorsicht geboten. Erste Haltemarken würden die Analysten bei 163,04 (21-Tagelinie) und 162,83 lokalisieren. Bei Kursen oberhalb des ersten Widerstandes bei 163,32/36 bestünde Potenzial bis 163,71 und 163,88. Die Trading-Range liege zwischen 163,04 und 163,88. ...

