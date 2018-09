BERLIN, Sept. 04, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit Stolz blicken wir auf den weltweit ersten smarten und sicheren Fahrradhelm. Was mit einer Vision begann, ist heute Realität. Jedes einzelne Livall Produkt bildet das Ergebnis aus Technik, Sicherheit und Design.

BH60, BH62, MT1 und BH51M. Das sind die Namen der smarten Fahrradhelme. Der BH60 macht vor bei allem Einsteigern und Freizeitfahrern eine gute Form. Für Rennradler ist der BH62 das Objekt der Begierde. Mountainbiker greifen zum MT1. Hier kommt jeder Zweirad-Fan auf seine Kosten.

"Smart" ist heutzutage in aller Munde. Doch was bedeutet das genau? Vor allem für Fahrradhelme? Ein cleverer Helm hört sich erstmal cool an. Wer genauer hinsieht, wird schnell merken, dass die Funktionen noch mehr sind als das.

Sicherheit spielt besonders für Radfahrer eine entscheidende Rolle. Smart Safety nennen wir unser ausgeklügeltes Konzept, das Helme noch sicherer macht. Dass hohe Qualität unser Credo ist und regelmäßige Tests auf der Tagesordnung stehen, ist für Livall selbstverständlich. Das spiegelt auch der im Helm eingebaute Sturz-Sensor wieder. Dieser erkennt automatisch Erschütterungen und entsendet im Notfall eine SOS-Nachricht. Im Ernstfall und für Fahrer, die oft alleine unterwegs sind, kann die Funktion Leben retten.

Was gibt's noch? Das smarte Licht zum Beispiel. Es lässt Helmträger nicht im Regen - äh - im Schatten stehen. Die hellen LEDs an der Hinterseite des Helms sorgen dafür, dass Sie vor allem in der Dunkelheit bestens gesehen werden. Mit nur einem Knopfdruck kann der Fahrer diese hellen Rückleuchten in Blinker umwandeln. Weitere LED-Leuchten fungieren nämlich als nützliche Helfer im Straßenverkehr. Biegen Sie von jetzt an nur noch sicher nach links und rechts ab - so kommen Sie auch in der Nacht unversehrt und gut gelaunt ans Ziel.

Daneben sorgt das integrierte Headset im Helm für mehr Freude am Fahrradfahren. Die eigens entwickelten Lautsprecher arbeiten Hand in Hand mit dem windgeschützten Mikrofon zusammen. Diese Kombination ermöglicht es dem smarten Biker, Anrufe zu tätigen, Musik zu hören oder das eingebaute Walkie Talkie zu benutzen - und zwar während der Fahrt. Sie müssen also nicht mehr extra anhalten, um mit Freunden zu telefonieren oder Ihren Lieblingssong abzuspielen. Verbinden Sie Ihr Smartphone einfach mit dem Helm und schon steht Kommunikation und Musik nichts mehr im Wege. So macht Radfahren Spaß.

Wer denkt, dass es Navigationsgeräte nur fürs Auto gibt, der kennt die smarten Helme von Livall noch nicht. Oben beschriebenes Headset sagt glasklar an, welche Route Sie nehmen müssen, um zum Beispiel schnellstmöglich zur nächsten Werkstatt zu gelangen. Über entsprechende Apps entdecken Mountainbiker, Rennradler und Freizeitfahrer neue Strecken oder lernen Altbekanntes noch besser kennen. Rauf aufs Fahrrad und rein ins Vergnügen!

Alle Funktionen sind per handlicher Fernbedienung am Lenker zu steuern. Zusammen mit jedem beliebigen Smartphone wird der Helm zu Ihrem smarten Lieblingsbegleiter on tour.

Die extra leichte Bauweise unserer Helme bietet außerdem perfekten Tragekomfort. Nicht mal 300g bringt jeder einzelne auf die Waage. Und dennoch sind BH60, BH62 und MT1 besonders robust und für jeden Einsatzzweck zu gebrauchen. Die speziell entwickelte Form macht sie zudem stark aerodynamisch und super stylish. Ein Helm, der sich sehen lassen kann.

Unser Helm-Kit enthält:

1 smarten Fahrradhelm

1 ergonomische Fernbedienung am Lenker

1 USB Ladekabel

1 Gebrauchs-Anleitung

Entdecken Sie außerdem:

Unsere App fürs Smartphone

Die Livall App für Android und iOS ist Ihr treuer Kompagnon, egal wohin Sie unterwegs sind. Ähnlich wie ein Tacho können Sie sich Geschwindigkeit, Distanz, Fahrtzeit und vieles mehr anzeigen lassen. Verwalten Sie dazu Ihre Ausrüstung oder entdecken Sie die detaillierte Auswertungsfunktion.

Wenn Technik, Sicherheit und Design zusammenpassen wie Fahrradkette und Ritzel, dann ist die Rede von einem smarten Helm von Livall. Entdecken Sie jetzt, was unsere Produkte besonders macht. Aber Vorsicht: Nur für smarte Köpfe geeignet.

Smarte Fahrradhelme für Einsteiger, Rennradfahrer und Mountainbiker

Macht das Leben einfacher und sicherer

Extra leichte Bauweise

Hoher Tragekomfort

Robuste und aerodynamische Konstruktion

Smartes Licht auf allen Wegen

Anrufe tätigen und per Walkie Talkie sprechen

Navigationsansagen abspielen lassen

Musik ohne Einschränkungen und während der Fahrt hören

Alle Funktionen per Fernbedienung steuerbar

Livall App für viele wichtige Informationen

Kontakt (DE): info@livall.de | www.livall.de | Facebook/Instagram @livallhelme

Contact (INT): sales@livall.com | www.livall.com

Photos accompanying this announcement are available at:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b9ce473d-03f7-403b-aeae-32d26dde9f41

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a047b7b4-90b6-4f52-8250-c71c1627ec9a