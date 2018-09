Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 84,70 auf 83,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das neue Kursziel ergebe sich unter anderem aus etwas höher als bislang erwarteten Währungsbelastungen, schrieb Analyst Alex Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausserdem spiegele es etwas niedrigere Schätzungen an den Gewinn je Aktie wider, die aus höher als bislang erwarteten Aufwendungen für die Kreditfinanzierung resultierten./mf/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-09-04/10:18

ISIN: CH0038863350