Sibanye-Stillwater kündigt den Start von Tenderangeboten zum Schuldenabbau an

Johannesburg, 4. September 2018: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SGL und NYSE: SBGL - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298294) gab heute den Start einer Ausschreibung zum Rückkauf eines Teils seiner Unternehmensanleihen und Wandelanleihen bekannt.

Die Gruppe wird den Rückkauf aus den vorhandenen Barmitteln finanzieren, einschließlich der 500 Millionen US-Dollar Voraberlöse aus der kürzlich abgeschlossenen Streaming-Transaktion mit Wheaton Precious Metals International Ltd.

Das Übernahmeangebot in Höhe von 400 Mio. US$ ermöglicht Sibanye-Stillwater den Rückkauf und die Rückzahlung von ca. 31% seiner langfristigen Fremdfinanzierungsinstrumente (ein Nominalwert von ca. 432 Mio. US$ des Gesamtnennwerts von 1.500 Mio. US$), wodurch die jährlichen Zinskosten um ca. 26 Mio. US$ (ca. 78 Mio. R3 zu 14,70/US$) reduziert werden.

sagte Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater: "Wir freuen uns, die Ausschreibung für den Rückkauf unserer mittelfristigen Unternehmens- und Wandelanleihen unter Verwendung der Erlöse aus der kürzlich abgeschlossenen, kostengünstigen Streamfinanzierung einzuleiten. Der Rückkauf dieser Instrumente schafft sofortigen Wert und wird die jährlichen Finanzaufwendungen und Rückzahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit unserer Verschuldung im Einklang mit unseren strategischen Zielen sinnvoll reduzieren."

Bis zu 350 Millionen USD (einschließlich aufgelaufener Zinsen) werden für den Rückkauf der 6,125%-Anleihe der Stillwater Mining Company mit Fälligkeit am 27. Juni 2022 (die 2022-Anleihe) und der 7,125%-Anleihe mit Fälligkeit am 27. Juni 2025 (die 2025-Anleihe) verwendet, wobei etwa 50 Millionen USD (einschließlich aufgelaufener Zinsen) für den Rückkauf der 1,875% garantierten ungesicherten Wandelanleihe von Sibanye Stillwater (Fälligkeit 26. September 2023) (die Wandelanleihe) verwendet werden. Jedes Angebot erfolgt auf der Grundlage eines separaten "Modifizierten Niederländischen Auktionsverfahrens", das den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen bzw. der Schuldverschreibungen 2022 und 2025 zugestellt wird. Die Anleihe ist derzeit an der Irish Stock Exchange und die Wandelanleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Die Gruppe hat Barclays Capital Inc. und Absa Bank Limited als International Dealer Manager und D.F. King als Informations- und Tender Agent im Zusammenhang mit den Anleiheangeboten sowie Barclays Bank PLC. und Absa Bank Limited als International Dealer Manager im Zusammenhang mit dem Wandelanleiheangebot beauftragt.

Diese Bekanntmachung enthält nicht die vollständigen Angebotsbedingungen, die in Bezug auf die Schuldverschreibungen in dem Kaufangebot vom 4. September 2018 und im Falle des Wandelschuldverschreibungsangebots in dem Einladungsblatt vom 4. September 2018 enthalten sind (wie jeweils von Zeit zu Zeit geändert oder ergänzt werden können, zusammen mit den Angebotsunterlagen), und unterliegt den nachfolgend näher beschriebenen Angebotsbeschränkungen. Es wird erwartet, dass jede relevante Angebotsunterlage ab heute an die Inhaber der Schuldverschreibungen und/oder der Wandelschuldverschreibungen verteilt wird. Die vollständigen Bedingungen und Anmeldungen an den relevanten Börsen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden, finden Sie hier:

1. 2022 und 2025 Anhang - https://www.sibanyestillwater.com/investors/documents-circulars/2018 /item/360-high-yield-bond

2. Wandelanleihen - https://www.sibanyestillwater.com/investors/documents-circulars/2018 /item/359-convertible-bond

Weder die Gesellschaft, die International Dealer Managers noch die Informations- und Andienungsstelle geben eine Empfehlung ab, ob ein Inhaber der Schuldverschreibungen und/oder Wandelschuldverschreibungen den gesamten oder einen Teil des Nennbetrags der von ihm gehaltenen Schuldverschreibungen und/oder Wandelschuldverschreibungen anbieten oder nicht anbieten sollte.

Die hier verwendeten und nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in der jeweiligen Angebotsunterlage zugeschrieben wird.

Weitere Bekanntmachungen werden nach Abschluss der Tenderverfahren für die Schuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen erfolgen.

Kontakte:

Für Investor-Relations-Anfragen wenden Sie sich bitte an uns:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter Investor Relations

+27 (0) 83 453 4014

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities Südafrika Proprietary Limited

Berater:

Linklaters LLP und ENSafrica sind als Rechtsberater für Sibanye-Stillwater tätig.

White & Case LLP fungiert als Rechtsberater der International Dealer Manager.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

