Nach dem Kursrutsch der Aktie von Continental werden Analysten wieder zuversichtlicher. Trotz zwei Gewinnwarnungen im laufenden Jahr hegt Max Warburton vom US-Analysehaus Bernstein Research keine Zweifel an den fundamentalen Lage des Autozulieferers. Der Reifenhersteller sei weiterhin hervorragend positioniert, schreibt Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Verluste von rund 40 Prozent gegenüber dem Jahreshoch eröffnen für ihn daher eine hervorragende Chance, erstklassige Qualität zum Discounttarif zu erwerben. Das Kursziel hat der Analyst zwar von 260 auf 210 Euro gesenkt, da er seine Schätzungen für dieses und das nächste Jahr angepasst hat. Doch zugleich hat Warburton die Einstufung von "Market-Perform" auf "Outperform" erhöht, denn auch das neue Ziel bedeutet noch 30 Prozent Potenzial.

Der Analyst führt den Kursrutsch nicht zuletzt auf die verunglückte Kommunikation zurück. Nach einer bislang gelungenen Informationspolitik des Zulieferers seien die Investoren von den beiden plötzlichen Gewinnwarnungen überrascht worden. Zudem habe das Unternehmen die Hiobsbotschaften mit dem Marktumfeld begründet, doch in Wirklichkeit seien die Probleme hausgemacht gewesen. Einzeln betrachtet seien die Probleme gering, doch in der Summe hätten sie die ursprüngliche Prognose für den operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr um 17 Prozent nach unten gedrückt.

Hinzu komme der strategische Wechsel. Im Januar habe es noch so ausgesehen, als ob Continental eine Aufsplittung und die separate Notierung der Reifen- und der Zulieferersparte beabsichtige. Doch im Juli sei dann nur noch die teilweise Abspaltung der Antiebssparte in Aussicht gestellt worden. Einige Investoren hätten diesen Schritt als wenig aktionärsfreundlich interpretiert.

Trotzdem hegt Warburton keine Zweifel an der Zukunft von Continental. Dank der hervorragenden Marktstellung erwartet der Analyst auch künftig anhaltend hohe Renditen und wertet den aktuellen Kurs als Einstiegsgelegenheit.

Entsprechend der Einstufung "Outperform" erwarten die Analysten von Bernstein Research, dass die Kursentwicklung der Aktie in den kommenden zwölf Monaten um mehr als 15 Prozentpunkte über der Entwicklung des MSCI Pan Europe Index liegen wird./mf/fba

ISIN DE0005439004

