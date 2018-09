RIB Software SE (RIB) unterzeichnet die erste MTWO Unternehmensvereinbarung, die einem umfangreichen Phase-II-Auftrag entspricht, um 100 Key-User auf die subscription- und cloud-basierte MTWO-Plattform zu bringen DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung RIB Software SE (RIB) unterzeichnet die erste MTWO Unternehmensvereinbarung, die einem umfangreichen Phase-II-Auftrag entspricht, um 100 Key-User auf die subscription- und cloud-basierte MTWO-Plattform zu bringen 04.09.2018 / 10:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 04-September-2018 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet die erste MTWO Unternehmensvereinbarung, die einem umfangreichen Phase-II-Auftrag entspricht, um 100 Key-User auf die subscription- und cloud-basierte MTWO-Plattform zu bringen Stuttgart, Deutschland, 04. September 2018. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss der ersten MTWO Could Vereinbarung mit einem großen australischen Versorgungsunternehmen bekannt. Dies werden die ersten User sein, die auf der MTWO-Plattform, der vollständig cloud-basierten iTWO-Technologie von RIB, die auf Microsoft Azure bereitgestellt wird, live gehen. Die MTWO-Unternehmensvereinbarung wird die ersten 100 User auf die Plattform bringen, welche die cloud-basierte 5D-BIM-Technologie nutzen, um große Projekte auf die fortschrittlichste Art und Weise zu realisieren. Nach einem umfassenden Ausschreibungs- und Bewertungsprozess hat sich der Kunde entschlossen, die MTWO-Lösung zur Integration der gesamten Wertschöpfungskette durch Cloud First-Technologie zu nutzen, um somit Transparenz für alle Projektbeteiligten zu schaffen. "Die sich wandelnden Anforderungen in der Baubranche erfordern ein digitales Bewusstsein und Akzeptanz. Mit MTWO, der ersten vertikalen Cloud für die Bauindustrie, wird der neue Kunde in der Lage sein, den gesamten Asset-Lebenszyklus von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung zu digitalisieren. Wir freuen uns sehr, diesen neuen Kunden in der RIB-Familie willkommen zu heißen und freuen uns darauf, gemeinsam die digitale Transformation in Gang zu setzen", kommentiert John Valeondis, CEO von RIB Software Australia. "Wir freuen uns sehr, dass wir bereits Anfang des zweiten Halbjahres 2018 vorzeitig die ersten Live-User auf die MTWO Plattform bringen können, was einerseits das große Interesse des Marktes an subscription-basierten Lizenzen für die iTWO-Technologie und andererseits die Attraktivität des MTWO-Konzepts mit marktführenden 5D-BIM-Anwendungen, Platform as a Service und Infrastructure as a Service in einem Paket, das einfach zu implementieren und zu nutzen ist, zeigt. Wir glauben, dass dies ein sehr attraktives Angebot im KMU-Markt parallel zu unseren Top-1000-Kunden im Enterprise-Segment ist", sagt Tom Wolf, Group CEO von RIB Software. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 04.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 