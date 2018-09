Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, notiert im Bereich des Tageshoch von 95,40. Dollarindex Gebote vor ISM Der Index hat seinen gestrigen Rückgang umgekehrt und so kommt es nun zum Test des neuen Mehrtageshoch von 95,40, in der Nähe des 21-Tage-SMA von 95,54. Die Aufwärtsbewegung der US 10-Jahres ...

