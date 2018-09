Coca-Cola übernimmt Kaffeehauskette Costa

Der Getränkekonzern Coca-Cola übernimmt Costa Coffee für GBP 3,9 Mrd. (umgerechnet EUR 4,3 Mrd.) von der britischen Restaurant- und Hotelkette Whitbread und steigt somit in den heiß umkämpften Kaffeemarkt mit ein.

Coca-Cola (WKN: 850663 / ISIN: US1912161007) übernimmt die britische Kaffeehauskette und Starbucks-Konkurrenten Costa. Der US-Getränkekonzern zahlt der britischen Restaurant- und Hotelkette Whitbread für die Costa Limited GBP 3,9 Mrd. (umgerechnet EUR 4,3 Mrd.), teilte Coca-Cola am Freitag in Atlanta mit. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2019 erwartet.

Der Kaufpreis liegt nach Berechnungen von Analysten bei mehr als dem 16-fachen des EBIT-Gewinns von Costa. Damit wird Costa höher bewertet als der Konkurrent Starbucks: Dessen aktueller EBIT-Multiplikator liegt bei 13. Zudem sehen Analysten den Deal positiv: Der Kaufpreis liege deutlich über den Markterwartungen, berichtete das Handelsblatt.

Hart umkämpfter Kaffeemarkt

Coca-Cola erhofft sich mit der Übernahme den Zugang zu einem neuen Markt. "Heißgetränke sind eines der wenigen verbleibenden Segmente in der gesamten Getränkelandschaft, in denen Coca-Cola keine globale Marke hat", sagte CEO James Quincey.

In dem hart umkämpften Kaffeemarkt haben sich in der Vergangenheit der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé und die JAB-Holding der deutschen Unternehmerfamilie Reimann mit milliardenschweren Zukäufen überboten. Jetzt steigt auch Coca-Cola in das boomende Kaffeegeschäft ein. Somit konnten sich die Amerikaner mit Costa eines der wenigen verbleibenden Übernahmeziele zu einem stolzen Preis sichern.

