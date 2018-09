Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-09-04 / 10:00 *- Innovationen stehen ganz im Zeichen der Digitalisierung und Vernetzung * *- High-Tech-Leitstelle, Video Tower, digitale Intervention und weitere Neuheiten * *- Nachwuchsförderung am ersten Messetag im Fokus * *Essen (04. September 2018). Mehr als 1.000 Aussteller aus über 40 Nationen, rund 40.000 Besucher: Die "security essen" ist die weltweit bedeutendste Messe für Sicherheit und Brandschutz. In genau drei Wochen - vom 25. bis 28. September - öffnet sie in der Messe Essen ihre Pforten. KÖTTER Security präsentiert in Halle 2 (Stand 2D101) seine Smart Security Solutions, die durch innovative digitale Komponenten auf eine neue Stufe gehoben werden. * Für KÖTTER Security ist die Sicherheitsmesse in Essen ein "Heimspiel". Die kontinuierliche Messepräsenz seit dem im Jahr 1974 erfolgten Startschuss unterstreicht die besondere Bedeutung, die das Familienunternehmen der Sicherheitsmesse beimisst: Sie ist zum einen markante Plattform für die Außenwahrnehmung der Sicherheitswirtschaft insgesamt und zum anderen ideales Schaufenster, um Kunden und Interessenten vor Ort über neue Angebote und Innovationen zu informieren. *Vorreiter beim Videomanagement und bei mobilen Web-Lösungen * Beim diesjährigen Branchentreff dreht sich alles um intelligente Sicherheitslösungen mit untereinander vernetzten und aufgeschalteten Komponenten. KÖTTER Security versteht sich auch hier als Vorreiter in der Sicherheitswirtschaft und präsentiert ein ganzes Bündel an digitalen Neuheiten. Die Leistungsstärke von Security 4.0 verdeutlicht die neue Hightech-Leitstelle, die Standards setzt in Sachen Alarmmonitoring und Videomanagement. Bei Letzterem gibt es zusätzlichen Rückenwind durch Videolösungen mit intelligenter Analysesoftware für ein effizientes Monitoring. Gleichzeitig können Besucher vor Ort den KÖTTER Security Video Tower im Live-Betrieb erleben, der mobile Videoüberwachung zur temporären Perimetersicherung bietet. Weiteres Highlight ist die eigenentwickelte, digitale Anwendung KÖTTER SmartControl Mobile. Sie verschafft Kunden die Möglichkeit, sich im Fall von Alarmverfolgungen unabhängig von Zeit und Ort über den aktuellen Stand der Intervention zu informieren. Abgerundet wird das Themenspektrum am KÖTTER Security Messestand beispielsweise durch die Kompetenzen auf dem Gebiet der psychologischen Akutintervention nach traumatischen Ereignissen, durch (internationales) Sicherheits- und Risikomanagement sowie Angebote zum Schutz vor Cyberkriminalität. *Nachwuchskräfte fördern: Ausbildungstag und Karriereforum* Zum Messestart am 25. September steht aber zunächst alles im Zeichen der Aus- und Weiterbildung. Als wichtige Partner sowohl bei dem vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) organisierten "Tag der Aus- und Weiterbildung" als auch bei dem Karriereforum der "security essen 2018" informieren KÖTTER Security und die unternehmenseigene KÖTTER Akademie Schüler, Auszubildende, Studierende, Umschüler und (ehemalige) Soldaten über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der familiengeführten Unternehmensgruppe. *Messe "security essen 2018": Halle 2 Stand 2D101* _Die KÖTTER Unternehmensgruppe_ _Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit der Gründung im Jahr 1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 84 Jahren ist sie ein erfahrener und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungen bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderte _ _Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftet mit ihren rund 18.600 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland einen Umsatz von 549 Mio. EUR _(Zahlen für 2017)_. Weitere Informationen finden Sie unter koetter.de._ Kontakt: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126, carsten.gronwald@koetter.de Anna Mojsejenko, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: (0201) 2788-227, anna.mojsejenko@koetter.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/koettergmbhverwaltung/720359.html [1] Bildunterschrift: KÖTTER SmartControl Mobile Emittent/Herausgeber: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-09-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 720359 2018-09-04 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e90fa87da6db0c7dea8eff3bc168391d&application_id=720359&site_id=vwd&application_name=news

