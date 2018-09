Im Trading-Treff-Börsenticker finden Sie Updates und schnelle Informationen für Ihr Trading in der 36. Kalenderwoche. So behalten Sie die Entwicklungen am Aktienmarkt und in der Wirtschaft im Blick. DAX leicht erholt, Bankenwerte gefragt 04.09.2018, 10:25 Uhr - Die morgendliche Euphorie scheint verflogen. Der Deutsche Aktienindex hat sich wieder von der 12.400 entfernt, das GAP zum Vortag geschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...