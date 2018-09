In Bonn können Photovoltaik-Balkonmodule jetzt problemlos angemeldet und angeschlossen werden. Möglich macht das Netzbetreiber Bonn-Netz.Theoretisch dürfen Photovoltaik-Balkonmodule seit Mai in jeder deutschen Wohnung angeschlossen werden. Praktisch stellen sich viele Netzbetreiber jedoch quer. Bonn-Netz macht die Anmeldung der Mini-Solarkraftwerke jetzt problemlos möglich - eigenen Angaben zufolge als erster Netzbetreiber bundesweit. Damit will das Unternehmen einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Energieversorgung leisten und zugleich jedem Bonner Bürger die Möglichkeit geben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...