Über zwei neue Cloud-Regionen in Deutschland werden künftig Microsoft Azure, Office 365 und Dynamics 365 bereitgestellt. Azure soll im vierten Quartal 2019 allgemein verfügbar sein, gefolgt von Office 365 im ersten Quartal 2020 sowie Dynamics 365 im Laufe des Jahres 2020.

Auch die Speicherung der Kundendaten, erfolgt in den Rechenzentren, die in Berlin und Frankfurt entstehen. Zudem werden die Cloud-Dienste auch an das weltweite Microsoft-Cloud-Netzwerk angebunden. So können Unternehmen einerseits den vollen Funktionsvorrat sowie die hohen Sicherheits- und Datenschutz-Standards der globalen Microsoft-Cloud-Dienste nutzen. Andererseits können sie ihre individuellen Compliance-Anforderungen erfüllen.

Als Teil des globalen Microsoft-Cloud-Netzwerks werden die Rechenzentrums-Regionen in Deutschland die gleichen Service-Level und Sicherheitsstandards bieten wie die weltweiten Microsoft-Cloud-Angebote. Um zusätzliche Compliance-Anforderungen zu erfüllen, ist für die neuen Cloud-Dienste zusätzlich eine Zertifizierung nach dem Anforderungskatalog ...

Den vollständigen Artikel lesen ...