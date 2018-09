flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes schlossen am Dienstag überwiegend mit Zugewinnen. Der japanische Nikkei ging mit einem Minus von 0,05 Prozent bei 22.696,90 Punkten aus dem Handel an der TSE, während sich die Leitindizes der Börsen in Hongkong, Shanghai und Shenzen deutlich erholen konnten. Die US-Futures tendierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg im grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.389,46 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex konnte sich zum Wochen- und Monatsbeginn mangels fehlender Impulse der Wall Street nicht wesentlich bewegen. Zum Handelsende via Xetra notierte der DAX mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 12.346,41 Punkten. Das seit dem 28. Juni 2018 bei 12.104,41 Punkten ausgebildete Verlaufstief wurde bis dato nicht mehr unterboten. Auf der Oberseite bildet das Zwischenhoch vom 27. Juli 2018 bei 12.886,83 Punkten den weiteren Anlagepunkt für eine Fibonacci-Analyse. Auf diese Weise könnten die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen sein. Die Widerstände kämen bei den Marken von 12.403/12.495/12.588/12.702 und 12.887 Punkten in Frage. Die Unterstützungen fänden sich bei 12.289 und 12.104 Punkten (bzw. 12.120,65 Punkten gemäß des Tiefs vom 15. August 2018). Die 200er-EMA lag zum Handelsschluss bei 12.566 Punkten.

