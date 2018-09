Der September ist historisch betrachtet der mit Abstand schwächste Börsenmonat. Nicht zuletzt deshalb ist die Angst vor einem Kursabsturz weltweit in diesem Jahr besonders ausgeprägt. Ist das Zittern berechtigt?Schaut man sich die DAX-Entwicklung der letzten 60 Jahre an, so führt der September mit einem durchschnittlichen Minus von rund 1,9 % die Hitliste der Verlustmonate klar an, gefolgt vom August mit minus 0,4 %. Bei US-Aktien sieht es ähnlich aus: In den letzten 50 Jahren brachte der September durchschnittlich 0,9 % Minus, gefolgt vom Juni und August.Mit dem August haben wir ja nun immerhin der zweitschwächsten DAX-Monat hinter uns gebracht - und er hat seinem schlechten Ruf alle Ehre gemacht. Zumindest gilt das für die meisten Aktienmärkte der Welt - mit der großen Ausnahme USA, wo Nasdaq 100 und S+P 500 von Rekord zu Rekord eilen.Die USA sind es aber auch, die den Anlegern im laufenden Monat die meisten Sorgen bereiten. Die Liste der Probleme ist lang. ...

