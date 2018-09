Oberwangen - Aufsteigen, dahingleiten, entspannt im Büro ankommen - mit Bewegung an der frischen Luft, ganz unkompliziert ohne überfüllte Busse, Stau und Parkplatzsuche. Wer eine elegante Lösung für das tägliche Pendeln sucht, findet ein Glanzstück beim Schweizer S-Pedelec-Spezialisten Stromer: ST3 heisst das vollvernetzte E-Bike, das ab September 2018 zunächst in exklusivem Deep Green vorfährt.

Mit der kraftvollen Unterstützung des 820WHinterradnabenmotor sind bis zu 45 km/h auch ohne schweißtreibende Anstrengung zu erreichen. Praktische High-End-Technik wie schlüssellose Verriegelung per Bluetooth oder GPS-Ortung verstecken sich im aufgeräumten Design, das mit schicken Details wie BROOKS-Sattel und -Griffen Akzente setzt. Vermeintlich fehlende Kabel? Nein, dezent in den Rahmen integriert. Auch das Front- und Rücklicht ragen nicht hervor, sondern schmiegen sich unauffällig in die Silhouette ein.

Bis 45 km/h und 180 Kilomter Reichweite

Den Akku versteckt Stromer übrigens schon seit je her im Unterrohr, Tacho- und Bedienelement verschmelzen formschön als TouchDisplay mit dem Oberrohr. Pendeln für Fortgeschrittene Jede Menge Spitzentechnologie hat Stromer in seinen neuen ST3 gesteckt, die einlädt, das Auto auf dem Weg zum Job getrost stehen zu lassen. Warum? Weil der Bolide dank seines unglaublichen Schubs bis 45 km/h perfekt unterstützt, so dass man seine Energie für die Arbeit schonen kann. Dabei stehen dem Fahrer drei Unterstützungsstufen zur Verfügung, je nach dem wie viel Sport oder Rückenwind er möchte. Der für den ST3 neu entwickelte, nahezu lautlose SYNO Drive II Hinterradnabenmotor leistet satte 820 W und bringt ein Drehmoment von 44 Nm direkt auf die Straße. Dabei ist er nicht ...

