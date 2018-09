Die Ölpreise am Weltmarkt zeigen sich am Dienstag weiterhin fest und hinsichtlich der Inlandspreise ist zu erwarten, dass diese neuerlich überproportional steigen. Im Landesweiten Durchschnitt sind Heizölpreise avisiert, die 0,3 Cent bzw. Rappen höher liegen als am Montag. Regional kann es besonders in Süddeutschland weiterhin zu größeren Preissprüngen kommen. . Das anhaltende Niedrigwasser entlang ...

