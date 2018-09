Mannheim (ots) -



BGHW startet Kampagne GIB MIR NULL! zur Unternehmenskultur - Ziel: Weniger Unfälle und Berufskrankheiten durch Wertschätzung und ein gutes Betriebsklima. Null Arbeitsunfälle und null Berufskrankheiten, in einer Arbeitswelt, in der jeder auf den Anderen achtet, in der man wertschätzend miteinander umgeht und Freude bei der Arbeit hat: Das ist die Mission der neuen BGHW-Kampagne GIB MIR NULL!. Sie möchte Unternehmerinnen und Unternehmer inspirieren, sich für sichere und gesunde Arbeitsplätze stark zu machen. GIB MIR NULL! ist eingebettet in die Dachkampagne "kommmitmensch" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Pressemitteilung zur Kampagne: https://www .bghw.de/presse/pressemitteilungen/aktuelle-pressemitteilungen/null-u nfall-null-ausfall-das-ist-kein-zufall



Hintergrund BGHW



Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreut rund 5,3 Millionen Versicherte in 378.000 Unternehmen



