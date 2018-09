Der USD/CHF brach aus seiner Konsolidierungsrange aus und so konnte in der vergangenen Stunde die 0,9700 überwunden werden, um das Mehrtageshoch zu erreichen. Gestern bewegte sich das Paar seitwärts und am heutigen Dienstag erhält es Gebote, unterstützt durch die zunehmende USD Nachfrage. Der Anstieg der US Treasury Renditen unterstützt den Greenback, ...

