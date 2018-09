Die Wirecard-Aktie zeigt sich nach der Rekordjagt in den vergangenen Tagen heute schwächer und verliert rund 3% an Wert. Dabei steigt die Spannung, denn Börsianer rechnen damit, dass das Fintech-Unternehmen am 24. September die renommierte Commerzbank aus dem deutschen Leitindex drängen könnte. Und das ausgerechnet im Jahr ihres 30. Dax-Jubiläums! Die Entscheidung über Wirecards...

