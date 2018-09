Rheinmetall-Papiere (Rheinmetall) haben am Dienstag vorübergehend von der Aussicht auf steigende Verteidigungsausgaben Deutschlands profitiert. Laut dem "Handelsblatt" will Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Wehretat kräftig aufstocken. Der Rheinmetall-Kurs zog daraufhin Vormittag zwischenzeitig um mehr als 2 Prozent an.

Den vollständigen Artikel lesen ...