Upfluence, die führende SaaS-Influencer-Marketingplattform, gab heute eine Series-A-Investition in Höhe von 3,6 Millionen USD angeführt von dem Technologieunternehmer-Fonds ISAI mit zusätzlicher Beteiligung der Investmentgruppe French Partners bekannt. Die Finanzierung wird dazu verwendet, die weitere globale Expansion von Upfluence zu finanzieren und weitere Investitionen in die proprietäre Software zu tätigen. Thierry Vandewalle, Venture-Partner von ISAI wird dem Verwaltungsrat von Upfluence beitreten.



"Vom reinen Branding bis zur Umsatzförderung ermöglicht die umfassende SaaS-Lösung Upfluence es ihren Kunden, ihre Marketingziele mit Leichtigkeit zu erreichen ... Upfluence hat Influencer-Marketing bereits zu einem hochprofitablen Kanal für seine Kunden gemacht." - Thierry Vandewalle



"Wir freuen uns sehr darauf, in Zukunft mit ISAI und Thierry Vandewalle zusammenzuarbeiten. Ihr beeindruckendes Portfolio und ihre strategische Erfahrung machen sie zu den idealen Partnern für die Upfluence, während wir unser Geschäft weltweit weiter skalieren." - Vivien Garnes, CEO von Upfluence



Upfluence wurde 2013 gegründet und ist die erste wirkliche "All-in-One"-SaaS für Influencer-Marketing. Die unabhängige Datenbank des Unternehmens aggregiert Millionen von Profilen von sieben verschiedenen Plattformen, um den Zugang zu 1,2 Millionen Einflussnehmern (Influencers) in 150 Ländern zu ermöglichen, und ist damit die größte und vielfältigste Influencer-Datenbank auf dem Markt. Mit ihrer markenrechtlich geschützten Suchmaschine, der integrierten Mailing-Plattform und der Kampagnenverfolgung in Echtzeit bietet Upfluence eine außergewöhnliche Reihe professioneller Tools, die den Influencer-Prozess von Anfang bis Ende optimieren. Das Startup-Unternehmen ist ein Pionier im Bereich von Branchenlösungen mit innovativer Technologie wie KI-assistierten Influencer-Empfehlungen, Fake-Follower-Analysen, agnostischer Spracherkennung für globale Kampagnen sowie quantitativen und qualitativen Suchkriterien, mit denen auch die spezialisiertesten Mikro-Influencer erreicht werden können. Upfluence differenziert sich von Mitbewerbern, indem es die breiteste Palette an Funktionen und das höchste Niveau der Analytik in der Branche bietet. Sein einzigartiger, datengestützter Ansatz begünstigt Transparenz, maximiert das Kampagnenergebnis und sorgt für eine unübertroffene Investitionsrendite für seine Kunden. Upfluence hat sich in Schlüsselindustrien (Luxusgüter, High-Tech, PCG u. ä.) positioniert und spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherung des Erfolgs seiner Kunden.



Seit der Einführung seines SaaS-Angebots im Oktober 2016 hat Upfluence ein stabiles, zweistelliges monatliches Umsatzwachstum erzielt, 60 neue Teammitglieder hinzugewonnen und über 500 Kunden weltweit bedient, darunter Havas, OMD, Nestlé und andere.



Die auf Daten basierende Upfluence-Software, die sich durch ihr modernes Design auszeichnet, ist eine allumfassende SaaS-Lösung, mit der Markenhersteller ihre Einflussnehmer (Influencer) maßgerecht identifizieren und kontaktieren können. Zusätzliche Features wie Kampagnenmanagement, Reporting-Tools und eine Zahlungsabwicklungsplattform vereinfachen Interaktionen mit den Influencern, so dass sich Markenhersteller auf ihre Marketingziele konzentrieren können.



