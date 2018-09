Wien (www.anleihencheck.de) - Wegen des gestrigen Feiertags in den USA (Labour Day) wird der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe erst heute veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die bereits vorliegenden regionalen Stimmungsumfragen für August seien uneinheitlich ausgefallen mit einer leichten Stimmungsaufhellung in den Regionen New York und Richmond, einer leichten Stimmungseintrübung in den Regionen Dallas und Chicago sowie einer deutlichen Stimmungseintrübung in Philadelphia. Die Analysten würden für den ISM Index daher einen in etwa unveränderten Wert gegenüber Juli ansetzen, als das Stimmungsbarometer bei 58,1 Punkten gelegen habe. Interessant werde vor allem wieder sein, inwieweit die Unternehmen von Beeinträchtigungen ihrer Geschäftstätigkeit wegen der Handelskonflikte bzw. der bereits eingeführten Strafzölle berichten würden und ob sich die Schwierigkeiten bei der Besetzung freier Stellen verschärft hätten. ...

