- DEUTSCHE BANK +1.3%, COBA +1.2% - ANALYSTS SEE SHORT TERM UPSIDE ON BANKS



- BARCLAYS CUTS UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 770 (875) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS: BANKS? SELL-OFF LOOKS OVERDONE, POTENTIAL FOR A SHORT-TERM BOUNCE - BERENBERG CUTS HOSTELWORLD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 270 (420) PENCE - BERENBERG CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 420 (460) PENCE - 'SELL' - BERENBERG INITIATES BBA AVIATION WITH 'BUY' - TARGET 370 PENCE - BERENBERG RAISES LLOYDS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 60 PENCE - BERENBERG RAISES TAPTICA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS SHIRE TO 'MARKET-PERFORM' ('OP') - TARGET 4600 (4400) PENCE - FTSE INDICATED +0.03% TO 7507 (CLOSE: 7504.60) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BAT PRICE TARGET TO 5250 (5350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2920 (2860) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 540 (545) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 113 (195) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 742 (749) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3100 (2850) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES HUNTING TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1000 (860) PENCE - LIBERUM RAISES HALFORDS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 380 (360) PENCE - RAYMOND JAMES CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'UNDERPERFORM' ('MARKET PERFORM') - RBC CUTS INMARSAT TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 650 (725) PENCE - RBC RAISES HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 85 (75) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4720 (4400) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PHARMA SECTOR TO 'OVERWEIGHT' - SENKEN LUXURY GOODS AUF 'UNDERWEIGHT'



- UBS CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 445 (425) PENCE



