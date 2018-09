DAX - Starke Eröffnung wird abverkauft

Henry Philippson,

Der DAX startete nach positiven Vorgaben aus Asien heute zunächst stark und mit einer Aufwärtskurslücke. Diese wurde allerdings direkt nach der Eröffnung wieder abverkauft und der Index fiel am Vormittag zeitweise unter 12.290 Punkte zurück.

Der Bereich 12.280/90 Punkte ist eine sehr wichtige Unterstützung im deutschen Börsenbarometer. So lange dieses Level gehalten werden kann, dürfen die Bullen weiterhin auf eine Kaufwelle in den Bereich 12.450 bis 12.500 Punkte hoffen.

Unterhalb von 12.280 Punkten wird es hingegen ziemlich schnell sehr finster für die Bullen. In dem Falle wären weitere 300 Punkte drin auf der Unterseite. Die gestrige Einschätzung hat weiter Gültigkeit.: "Größere Erholungen Richtung 12.400-12.450 Punkte sind daher vorerst weiter als Verkaufsgelegenheiten zu interpretieren - das deutsche Börsenbarometer bleibt im Vergleich mit anderen Indizes aktuell weiter relativ schwach."

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2018 -04.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 01.09.2013 -04.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

