Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein Drittel der Menschen in Deutschland schiebt einen Arztbesuch häufig über längere Zeit auf, trotz Beschwerden. Das ergibt eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Online-Arztpraxis DrEd. Der Studie zufolge sind dabei nicht die Männer die großen Arztmuffel - im Gegenteil neigen Frauen stärker dazu, Arztbesuche aufzuschieben. Meistens ist das Aufschieben mit anhaltenden Leiden verbunden, nicht selten erschwert es die Behandlung.



Die aktuelle Debatte zum Thema "Arztmuffel" ist einseitig: Studien konzentrieren sich in der Regel auf die durchschnittliche Anzahl von Arztbesuchen und wie zuverlässig Patienten Vorsorge-Untersuchungen wahrnehmen. Resultat ist bislang die stereotype Vorstellung vom "Arztmuffel Mann". Doch während die Vorsorge unbestritten wichtig ist, bleibt ein wesentlicher Aspekt unberücksichtigt. Denn ebenso wie "Vorsorge-Muffel" riskieren solche Menschen ihre Gesundheit, die auch bei anhaltenden Beschwerden nicht zum Arzt gehen. Die Online-Arztpraxis DrEd forscht deswegen weiter: Wie häufig gehen Menschen trotz Beschwerden über längere Zeit nicht zum Arzt? Wieso schieben sie Arztbesuche auf, was sind die Konsequenzen und was schafft Abhilfe?



Umfrage zeigt: Frauen schieben eher Arztbesuche auf als Männer Aus dieser Perspektive betrachtet kann sich die Vorstellung vom Arztmuffel Mann nicht halten. Im Gegenteil, insgesamt haben 90 Prozent der befragten Frauen schon einmal einen Arztbesuch aufgeschoben. Männer bleiben mit 81 Prozent leicht unter diesem Ergebnis.



Über ein Drittel der Deutschen schiebt regelmäßig Arztbesuche auf 85 Prozent aller Befragten haben mindestens einmal innerhalb der letzten drei Jahre trotz Beschwerden einen Arztbesuch über längere Zeit aufgeschoben. 35 Prozent gaben sogar an, dies regelmäßig zu tun - mindestens einmal pro Jahr. Bei einem Drittel der Befragten währt der Aufschub mehrere Monate oder länger, bei jedem Zehnten länger als ein Jahr. "Menschen, die trotz Beschwerden länger nicht zum Arzt gehen, setzen sich einem hohen gesundheitlichen Risiko aus. Häufig kann eine Erkrankung besser behandelt werden, wenn Sie frühzeitig erkannt wird. Außerdem steigt das Risiko für Komplikationen. Bei Nichtbehandlung infektiöser Erkrankungen etwa, kann es zu einer gefährlichen Ausbreitung der Erreger bis zu einer Blutvergiftung kommen", so Dr. med. Emily Wimmer, Ärztin bei DrEd.



Der Grund: Arztbesuche sind zu zeitaufwändig



Der Hauptgrund für aufgeschobene Arztbesuche ist der als zu hoch empfundene Zeitaufwand. Die meisten Befragten sind zu beschäftigt, möchten nicht von der Arbeit fernbleiben und lassen sich von der Zeit im Wartezimmer abschrecken. Dazu Dr. Wimmer: "Wer trotz anhaltender Beschwerden weiter zur Arbeit geht, der erweist Arbeitgeber und Kollegen oft einen Bärendienst: Bei ansteckenden Erkrankungen riskiert er, dass Kollegen sich anstecken und weitere Mitarbeiter ausfallen. Außerdem kann sich das Erkrankungsbild durch fehlende Behandlung und Ruhe verschlechtern, bis zum Auftreten einer chronischen Erkrankung. Der Krankheitsausfall steigt dann um ein Vielfaches an."



Ein weiterer Grund, nicht zum Arzt zu gehen: Jeder Fünfte sieht die eigenen Beschwerden nicht als "echte Krankheit", obwohl für zwei Drittel der Befragten der Aufschub des Arztbesuches negative Konsequenzen hat. Fast die Hälfte gab an, während der Zeit unter den Beschwerden zu leiden. Bei 12 Prozent erschwert der Aufschub sogar die Behandlung der Krankheit.



Jeder Dritte recherchiert bei Beschwerden im Internet, anstatt zum Arzt zu gehen



Als Alternative zum Arztbesuch probieren viele Befragte Hausmittel oder kaufen rezeptfreie Produkte. Außerdem fragen 40 Prozent lieber "Doktor Google" - besonders für die jüngere Generation die bevorzugte Methode. Für Dr. Wimmer ist das gleichzeitig Chance und Risiko: "Bei der Internet-Recherche tauchen häufig schwerwiegende und ernste Erkrankungen auf. Dabei sind diese Erkrankungen sehr selten im Vergleich zu anderen, und sollten niemals aufgrund von Beschreibungen im Internet vermutet werden. Ein Patient mit Kopfschmerzen zum Beispiel könnte glauben, er hätte einen Gehirntumor, obwohl der einfache Spannungskopfschmerz viel wahrscheinlicher ist. Dennoch kann der Patient die Online-Recherche auch sinnvoll für sich nutzen - indem er sich vor dem Arztbesuch informiert und aufgeklärt in das Arzt-Gespräch geht."



Die komplette Studie zum Download https://www.dred.com/de/dred-studie-arztbesuch-in-deutschland.html



Über die Studie



Das Marktforschungsinstitut Splendid Research (Fraunhofer Institut, Statista, WDR, BCG) aus Hamburg befragte im Auftrag der Online-Arztpraxis DrEd im Zeitraum von Ende Mai bis Mitte Juni 2018 in einer repräsentativen Umfrage 1015 Männer und Frauen zwischen 20 und 50 Jahren. Die Studienteilnehmer kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Fast 90 Prozent sind gesetzlich versichert, gut 10 Prozent privat.



Über DrEd



DrEd ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen für Patienten in Deutschland und Europa. Die Online-Arztpraxis wurde von David Meinertz (CEO) in London (UK) gegründet und wird von der Health Bridge Ltd. betrieben. Seit dem Start im Jahr 2011 hat DrEd über 2 Millionen Beratungen und Behandlungen für Patienten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Irland und Frankreich durchgeführt. Die bei DrEd angestellten Ärzte beraten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig per Internet (www.DrEd.com/de), Telefon oder Video. DrEd behandelt nur die für eine Online-Behandlung in Frage kommenden Indikationen und verweist in allen anderen Fällen auf einen niedergelassenen Arzt vor Ort. Das Unternehmen ist bei der englischen Aufsichtsbehörde für Arztpraxen, der "Care Quality Commission" (CQC), registriert und richtet sich unter anderem nach den Vorgaben und Empfehlungen deutscher wissenschaftlicher Institute, wie dem Robert Koch Institut und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) sowie nach den Vorgaben des National Institute for Health and Care Excellence (NICE).



OTS: DrEd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/103509 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_103509.rss2



Pressekontakt: Victoria Meinertz DrEd Telefon: +49 (0) 711 8998 9005 E-Mail: victoria@dred.com