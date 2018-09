Köln (ots) -



- In der stärksten Wachstumsphase können Kinder 16 Zentimeter jährlich zulegen



- Gut zu wissen: Der neue Ford Focus bietet mehr Platz für die hinten Sitzenden, also in der Regel für Kinder, als je zuvor



- Die Kniefreiheit der komplett neu entwickelten, vierten Ford Focus-Generation legte im Vergleich zum Vorgängermodell um fünf Zentimeter zu



- Die Passagiere im Fond haben zusätzlich sechs Zentimeter mehr Schulterfreiheit



Wussten Sie, dass das durchschnittliche Schulkind rund sechs Zentimeter pro Jahr wächst? In der stärksten Wachstumsphase können Kinder in einem Jahr sogar stolze 16 Zentimeter zulegen - mit einzelnen Wachstumsschüben von bis zu einem halben Zentimeter, quasi über Nacht. Dies bedeutet, dass einige Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien zwei Zentimeter größer sind als davor. Eine wissenschaftliche Studie hat nun gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler insbesondere in den Sommerferien noch schneller wachsen als sonst, weil sie weniger Stress ausgesetzt sind*.



Gut zu wissen: Der neue Ford Focus - die Markteinführung in Deutschland ist für den 15. September geplant - bietet mehr Platz für die hinten Sitzenden, also in der Regel für Kinder, als je zuvor. Die Kniefreiheit der komplett neu entwickelten, vierten Ford Focus-Generation legte im Vergleich zum Vorgängermodell um fünf Zentimeter zu. Und: Die Passagiere im Fond haben zusätzlich sechs Zentimeter mehr Schulterfreiheit. Außerdem sorgt ein flacherer Boden unter dem Mittelsitz für höheren Sitzkomfort.



Neuer Ford Focus: ein neues, auf den Menschen ausgerichtetes Gesamtkonzept



Die Entwicklung der neuen Ford Focus-Generation begann mit dem sprichwörtlichen "weißen Blatt Papier". Ford hat dabei das Feedback seiner Kunden so deutlich in den Mittelpunkt gestellt wie noch nie zuvor. Das Ergebnis ist ein neues, auf den Menschen ausgerichtetes Gesamtkonzept. Es verknüpft ein emotionales Karosserie-Design mit klassenbester Aerodynamik, während der großzügig bemessene Innenraum durch hochwertige Materialien und hohe Verarbeitungsqualität überzeugt.



"Wir haben uns nicht damit begnügt, den Innenraum des neuen Ford Focus noch geräumiger zu machen - wir wollten auch, dass es sich für große und kleine Passagiere luftiger und geräumiger anfühlt", sagt Glen Goold, Ford Focus Chief Programme Engineer. "Die Seitenfenster erstrecken sich jetzt weiter nach hinten, so dass die Passagiere ungehindert nach draußen blicken können. Das auf Wunsch erhältliche elektrisch zu betätigende Panorama-Schiebedach durchflutet den Innenraum zudem mit viel Licht für eine helle Wohlfühl-Atmosphäre".



Auf Wunsch lieferbar: die Ford Ergonomie-Vordersitze



Für entspanntes Fahren sorgen auch die auf Wunsch lieferbaren neuen Ford Ergonomie-Vordersitze. Sie sind insgesamt 18-fach einstellbar und bieten somit Fahrer und Beifahrer außergewöhnlichen Komfort, was sich besonders bei langen Autofahrten bemerkbar macht. Neben der Einstellmöglichkeit für die Länge, die Höhe und die Neigung des Sitzes ermöglicht auch die 4-fach elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze eine nahezu perfekte Anpassung an den Rücken. Zusätzlicher Platz und Komfort wird durch die ausziehbare Oberschenkelauflage geboten. Die Kopfstützen lassen sich mit insgesamt vier Einstellungsmöglichkeiten ideal für den Nacken anpassen.



Umfangreichstes Angebot an Assistenzsystemen



Für den komplett neu entwickelten Ford Focus steht das umfangreichste Angebot an Assistenzsystemen zur Verfügung, das Ford je in einer europäischen Baureihe angeboten hat. Viele dieser Funktionen entsprechen dem Level 2 für automatisiertes Fahren. Diese hochmodernen Systeme bieten Verbesserungen in puncto Sicherheit, Fahren und Parken. Ford fasst die Assistenz-Technologien unter dem neuen globalen Oberbegriff "Ford Co-Pilot360" zusammen.



Neuer Ford Focus in sechs unterschiedlichen Ausstattungslinien verfügbar



In Deutschland ist der neue Ford Focus in sechs unterschiedlichen Ausstattungslinien verfügbar: Trend, Cool & Connect, Titanium, ST-Line, Vignale und der voraussichtlich Anfang 2019 auf den Markt kommende Active (die erste Crossover-Variante dieser Baureihe). Erstmals steht die neue Ford Focus-Baureihe auch mit einer 8-Gang-Automatik zur Verfügung.



