Die Eigentümerfamilie von Gelita ist heillos zerstritten, gleichzeitig steuert Vorstandschef Franz-Josef Konert den Weltmarktführer für Gelatineprodukte in stark wachsende, lukrative Geschäftsfelder. Wie geht das?

Franz-Josef Konert hängt sein Jackett über die Lehne und platziert sich dann selbst leger in seinen Sessel. Doch die Lockerheit wirkt bemüht, der Mann scheint angespannt. Keinen Blick hat er übrig für die Aussicht auf den an der Zentrale bei Eberbach träge in Richtung Heidelberg fließenden Neckar. Immer wieder greift der 61-Jährige ein, unterbricht seinen Marketingchef, der neue Geschäftsfelder präsentiert, ergänzt Stichworte, die ihm wichtig sind. Konert will eine Erfolgsgeschichte erzählen - endlich mal. Die geht oft unter, weil ein bizarrer Streit in der Eigentümerfamilie das Bild des Unternehmens bestimmt.

Gelita, gegründet 1875, ist Weltmarktführer für Produkte aus Gelatine. Die wird aus den Bindegewebsschichten unter Rinderfellen und Schweineschwarten extrahiert und bestimmt unter anderem die Konsistenz von Gummibärchen. Große Kunden wie Haribo stellen im Zeitalter veganer Ernährung jedoch ungern heraus, dass sie den glasigen Zellbrei verwenden.

Obwohl sein Produkt also vom Zeitgeist eher verdammt wird, hat sich das Unternehmen unter Konerts Führung mit Innovationen neue Geschäftsfelder erschlossen. Das hat er geschafft, obwohl der Konflikt der Eigentümer mittlerweile sogar die persönlichen Finanzen des Vorstandschefs bedroht.

Maschinen an weltweit 21 Gelita-Standorten fabrizieren heute Dutzende von Produktvarianten. In der Lebensmittelindustrie sorgen Blatt- und Pulvergelatine traditionell für glänzende Tortenglasuren, luftige Marshmallows und streichfähigen Frischkäse. Der Stoff findet sich aber auch in weichen Medikamentenkapseln, blutstillenden OP-Schwämmen und technischen Schmierölen, ebenso in Modellen, die beim Flugzeugbau den Vogelschlag an Triebwerken simulieren. Als besonders zukunftsfähig gilt bei Gelita Kollagen. Das Zwischenprodukt der Gelatineherstellung dient als Basis für Mittel zur Nahrungsergänzung und Anti-Falten-Cremes. Mit ihm stößt Gelita in das lukrativere Pharma- und Kosmetikgeschäft vor.

Umstrittener Verkauf

Einen großen Teil des Investitionsvolumens von in diesem Jahr 50 Millionen Euro steckt Konert deshalb in das Kollagenbusiness. Fast zehn Prozent des Umsatzes von zuletzt 700 Millionen Euro erlöst Gelita mit Produkten, die höchstens vier Jahre alt sind, in einem Innovationsranking führt die Beratung Munich Strategy Group Gelita aktuell auf Platz 33 von 3500 Unternehmen. Der Aufbruch in neue Geschäftsfelder hat sich ausgezahlt. Seit Konerts Amtsantritt 2010 ist der Umsatz nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase von 400 Millionen auf gut 700 Millionen Euro gestiegen, in diesem Jahr soll er bei 740 Millionen liegen. Die Gewinnmarge von zuletzt acht Prozent ist deutlich höher als in der Branche üblich, die Eigenkapitalquote mit knapp 80 Prozent fast doppelt so hoch wie durchschnittlich im Mittelstand.

Eigentlich müssten beide Eigentümerclans dem Vorstandschef dankbar sein - doch dafür sind sie zu zerstritten. Der Konflikt zwischen den Familienzweigen um Hauptaktionär Philipp Koepff, 38, und seinen Onkel Peter Koepff, 76, der mit seinen Kindern ein Drittel der Anteile hält, schwelt seit Jahrzehnten. Ausgerechnet kurz nach Konerts Amtsantritt ist er eskaliert. "Mir war bewusst, dass es Streitigkeiten in der Familie gibt", sagt der Vorstandschef. Dass es derart unbequem werden würde, konnte er aber kaum ahnen.

Auslöser der Zuspitzung war im Jahr 2012 der Verkauf einer 49-prozentigen Beteiligung am Medikamentenkapselhersteller ...

