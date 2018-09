Firmen, die ihr Glück nicht im Massenmarkt, sondern in der Nische suchen, sind in ihrer Sparte oft allein und dort extrem erfolgreich - egal ob mit Drohnen, Klebstoff oder Kindererziehung.

Manuel Bohé lässt seinen Zeigefinger wenige Millimeter sinken, klickt "Start" und betrachtet auf seinem Bildschirm, wie ein selbstständig fliegendes Maschinengewehr drei mannshohen Puppen die Köpfe zerfetzt. Ein paar Sekunden starrt er entgeistert auf das Geballer, dann löst er seinen Blick vom Monitor und sagt: "Das ist schon extrem erschreckend." Die Puppen könnten Menschen sein. Das YouTube-Video aus Russland kursiert gerade im Netz, und Bohé zeigt es seinen Kunden, um zu demonstrieren, wie sich die Bedrohungslage verändert hat. Denn dies ist kein Science-Fiction-Film. Das Gewehr in dem Clip ist an eine Drohne geschraubt, tödliche Angriffe aus der Luft somit keine düstere Zukunftsmusik, sondern schon heute problemlos realisierbar.

Bohés Firma Concepture ist darauf spezialisiert, Spionage- und Angreiferdrohnen abzuwehren. Auf solche Bedrohungen ist die breite Öffentlichkeit erstmals 2013 aufmerksam geworden, als sich ein Flugobjekt 2013 der Bundeskanzlerin näherte. Seitdem steigt auch die Nachfrage nach Bohés Dienstleistungen, Concepture hat neben dem Sitz in Bühl bei Baden-Baden inzwischen Büros in Köln und Hamburg eröffnet. Zwar kümmern sich Bohé und seine 28 Mitarbeiten auch um die generelle Gebäudesicherheit ihrer Kunden, doch vor allem mit der Drohnenabwehr scheint das Unternehmen einen Nerv zu treffen. Concepture sieht sich als unangefochtener Marktführer. Bohé sagt: "Konkurrenz spüren wir keine. Also - gar keine."

Was Bohé da beschreibt, ist so etwas wie die diskrete Formel für den Erfolg deutscher Mittelständler. Denn für sie sind solche Nischenmärkte oft attraktiver als das Massengeschäft. Unternehmen, die mit ihrer Dienstleistung und ihrem Produkt einzigartig sind und einen klar abgegrenzten Markt bedienen, müssen sich meist wenig Sorgen um Konkurrenz machen, sind mitunter weltweit gefragt und erzielen hohe Margen. Ihre Erfolgsformel: Sie besetzen die Nische als Erster, bauen eine Marke auf und ziehen dann schnell Markteintrittsbarrieren hoch. So zeigen es drei Mittelständler aus den Bereichen Sicherheit, Industrie und Bildung.

Beim deutschen Weltmarktführer ist das oft das eigentliche Geheimnis des Erfolgs. Mögen Start-ups und Konzerne aus den USA und China das milliardenschwere Plattformgeschäft mit Endkonsumenten etwa im Bereich der sozialen Medien (Facebook, WeChat), Mobilität (Uber, Didi) und Handel (Amazon, Alibaba) beherrschen, so reüssieren deutsche Mittelständler oft mit Speziallösungen im Business-to-Business-Bereich (B2B), also dem Geschäft von Unternehmen für Unternehmen. Wer eine Nische ganz für sich hat, dem ist die Marktführerschaft schließlich garantiert. Und zwar weltweit.

Auch Unternehmer Bohé hat zahlreiche Kunden im Ausland. Zwar kommen die meisten Aufträge noch aus Deutschland, etwa von großen Gefängnissen und Autobauern vor allem aus dem Süden der Republik, doch Concepture überwacht inzwischen auch den Luftraum über Schweizer Kernkraftwerken und dem Flughafen in Masar-Il-Sharif.

Was Bohés Geschäftsmodell so erfolgreich macht: Es versucht schneller zu sein als seine Gegner und neue Technologien möglichst schon einzusetzen, bevor die Kriminellen selbst auf die Idee kommen. Und die sind durchaus aktiv: In Gefängnissen werden über kleine Quadrokopter, also mit vier Propellern ausgerüstete Schwebeplattformen, die es inzwischen für ein paar Tausend Euro im Einzelhandel gibt, Dinge auf das Gelände transportiert. "Dort herrscht ein reger Flugverkehr mit Drohnen - Drogen, Mobiltelefone, Waffen: Hier wird geschmuggelt, was eben gebraucht wird", sagt Bohé.

Die meisten Unternehmen sorgen sich derweil weniger vor physischen Attacken als vor Spionage. Drohnen sind heute oft serienmäßig mit kleinen Kameras ausgerüstet. Bohé demonstriert anhand eines Drohnenflugs vor seinem eigenen Firmengebäude, welche Möglichkeiten diese Kamerafahrten bieten: Das gesamte Interieur ist deutlich zu erkennen, die Kaffetassen auf den Tischen, die Computermonitore, sogar die angeschriebenen Worte auf dem Flipchart sind lesbar. Unternehmen, ...

