SRC Research

SRC-Scharff Research und Consulting GmbH
Klingerstr. 23, D-60313 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69 - 400 313-79
E-Mail: Mehl@src-research.de
Internet: www.src-research.de

Frankfurt, 4. September 2018

PRESSEMITTEILUNG:

SRC Research Gründer und Geschäftsführer Stefan Scharff beteiligt sich mit 5% an der Schweizer Interaction Partners AG

SRC Research gibt heute bekannt, dass unser Gründer und Geschäftsführer, Herr Diplom-Kaufmann Stefan Scharff, einen 5% Anteil an der Schweizer Gesellschaft Interaction Partners AG erworben hat und ab sofort auch dem Advisory Board des Unternehmens angehören wird.

Das Unternehmen bietet innovative Investor Relations Services an und unterstützt zudem die Digitalisierung im Bereich des Meeting Managements. Durch eine Reihe von wertvollen Investorenveranstaltungen im Heimatmarkt Schweiz, insbesondere in Zürich und Genf, aber auch darüber hinaus an anderen Finanz-Zentren, hat sich das Unternehmen bereits einen guten Ruf erworben.

Das Unternehmen wird geführt von CEO und Co-Gründer Dr. Kilian Maier, der in St. Gallen studiert und promoviert hat, und über 10 Jahre im Bereich Equity Research für namhafte deutsche und schweizerische Adressen gearbeitet hat. Weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie auf der Homepage unter www.interactionpartners.ch

Stefan Scharff sagt zu dem Einstieg: "Mit Mifid II haben sich die Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt entscheidend verändert, nicht zuletzt was das Thema Corporate Access betrifft. Interaction Partners bietet seinen Kunden moderne Lösungen an, die helfen, den Kontakt zu den Entscheidern im Asset Management auszubauen und qualitativ zu verbessern. Das Unternehmen hat einen starken Footprint im wichtigen Schweizer Markt, ist aber auch darüber hinaus sehr angesehen. Wir werden nun versuchen, unsere Erfahrung aus den letzten 15 Jahren im Bereich Kapitalmarktberatung und Unternehmensentwicklung einzubringen."

Auch Interaction Partners ist erfreut über den Einstieg von Stefan Scharff. So sagt CEO Dr. Kilian Maier: "Wir freuen uns sehr, dass wir Stefan Scharff als Aktionär und Mitglied des Advisory Boards gewinnen konnten. SRC Research und Interaction Partners kommen zwar aus verschiedenen Richtungen, aber beide helfen wir zahlreichen börsennotierten Unternehmen in Kontakt mit den richtigen Investoren zu kommen. Darüber hinaus hat Stefan mit SRC Research schon bewiesen, wie man erfolgreich ein Unternehmen aufbaut und positioniert. Auch hier können wir sicherlich von seiner Erfahrung profitieren."

Zur Person:

Stefan Scharff studierte Betriebswirtschaftslehre an der Gutenberg-Universität Mainz und an der University of California, Berkeley. Mit 25 Jahren fing er an, am Kapitalmarkt als Aktienanalyst zu arbeiten. Mit 30 Jahren, in 2003, gründete er mit SRC Research ein auf börsennotierte Immobiliengesellschaften aus der DACH-Region und ausgesuchte Finanzwerte spezialisiertes Analysehaus. Seit 2008 ist Stefan zudem Certified Real Estate Investment Analyst (CREA) der DVFA und der IREBS Business School (Regensburg). Der 45 Jahre alte Darmstädter gewann zweimal den Thomas Reuters Analyst Award, in 2017 als Nummer 1 in der Branche European Real Estate und 2018 wurde er Zweiter, erneut im Bereich European Real Estate.

Rückfragehinweis:

SRC Research
SRC - Scharff Research und Consulting GmbH
Vice President Christopher Mehl, MBA
Tel.: +49-(0)69 - 400 313 - 79
Mail: Mehl@src-research.de

