Man darf sich ja schon an den Kopf fassen, wenn man die "Story" der Aktie des Chipherstellers Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006) Revue passieren lässt. Wie nahezu alle Chiphersteller legte auch Dialog Semiconductor bei Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren stetig zu. Aber die Aktie fiel. Sie fiel nur aufgrund der reinen Möglichkeit, dass Apple als mit Abstand größter Kunde abspringen und seine Chips fortan selber entwickeln und herstellen könnte. Dieser Gedanke kam im April 2017 erstmals auf, seither war Dialog Semiconductor "Fallobst", ganz gleich, wie sehr man diese Gerüchte dementierte, wie Apple schwieg und wie gut die Quartalsbilanzen auch ausfielen. Das zeigt, welche Möglichkeiten Leerverkäufer haben, wenn es sich um eine nicht allzu große Aktie handelt und die Gerüchteküche ihnen in die Karten spielt. Aber diese Macht der Bären ist dahin, wie weggeblasen.

Dass das irgendwann passieren würde, hatten wir seit Langem vorhergesagt. Nur wann das passiert, auf welchem Kursniveau und auf Basis welches Anlasses, das war natürlich nicht vorhersehbar. Es war am Ende die Kursziel-Anhebung des Analysten, dessen Gedanken über die reine Möglichkeit eines Apple-Absprungs den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...