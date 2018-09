München (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola kauft Costa Coffee - Wichtiger strategischer Schritt - Aktienanalyse Der Getränkekonzern Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) übernimmt Costa Coffee für GBP 3,9 Mrd. (umgerechnet EUR 4,3 Mrd.) von der britischen Restaurant- und Hotelkette Whitbread und steigt somit in den heiß umkämpften Kaffeemarkt mit ein, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...