Stuttgart (ots) - Die Jury der Annual Report Competition (ARC) hat die Creditplus Bank für ihren Geschäftsbericht 2017 ausgezeichnet. Das Kreditinstitut erhielt in drei Kategorien einen silbernen ARC Award. Rund 2.200 Einreichungen aus der ganzen Welt konkurrieren um die Preise.



Der unter anderem aus Designern, Textern und Fotografen bestehenden Jury fiel der Jahresbericht in den Kategorien "Interior Design" (Design des Innenteils), "Non-English Annual Report" (nicht-englischsprachiger Bericht) sowie "Printing and Production" (Druck und Produktion) positiv auf. Gemeinsam mit der Agentur HGB (Hamburger Geschäftsberichte) hat die Creditplus Bank ein Konzept entworfen, das durch die Auflockerung des Texts mithilfe von visuellen Elementen überzeugt. "Unser Geschäftsbericht spiegelt die veränderten Lesegewohnheiten wider", sagt Sandra Hilpert, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Creditplus. "Der Trend geht hin zu einer stärker visuellen Darstellung von Zahlen und Fakten. Deshalb haben wir viele Fotos, Infografiken und Illustrationen in den Geschäftsbericht integriert."



Wettbewerb mit mehr als 30 Jahren Tradition



Seit 1987 richtet der Veranstalter MerComm Inc. den weltgrößten Wettbewerb für Geschäftsberichte aus. Die aus Europa, Asien und Amerika stammenden Juroren bewerten dabei rund 2.200 Einreichungen aus der ganzen Welt. Begleitend zu den ARC Awards findet keine Werbung statt. Auch auf ein ergänzendes Magazin und einen übergeordneten Interessenverband verzichtet der Veranstalter. Somit gibt es keine Mitgliedschaften und keine externen Sponsoren, wodurch die Unabhängigkeit der Jury garantiert werden soll. Die nötige Expertise ist durch die Auswahl von praxiserfahrenen Juroren gewährleistet.



Den Geschäftsbericht finden Sie online hier: www.creditplus.de/ueber-creditplus/newsroom/geschaeftsbericht/



Creditplus auf einen Blick:



Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierte Konsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung, Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mit Hauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624 Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französische Konsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit Agricole Konzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von rund 4.890 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverband organisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über ein vernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen, Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinander verbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alle erdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartner im Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oder Küche&Co.



