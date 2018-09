Bochum (ots) -



Zahlreiche deutsche Unternehmen sind derzeit Ziel einer massiven Infektionswelle mit der Ransomware GandCrab. Die G DATA Analysten vermuten dahinter eine gezielte Attacke auf Firmen. Wie die Petya Ransomware, versteckt sich auch GandCrab in einer Bewerbungs-Mail. Die Angriffswelle läuft noch, aktuell erscheinen fast täglich neue Versionen der Schadsoftware. Aktuelle Ergebnisse erscheinen laufend im G DATA Security Blog. G DATA Sicherheitslösungen erkennen die Schadsoftware und verhindern eine Infektion.



"Die von uns erkannten und abgewehrten Bedrohungen richten sich vor allem an Unternehmen", sagt Tim Berghoff, Security Evangelist bei G DATA. "Die Kriminellen arbeiten sehr professionell."



Den gesamten Artikel gibt es im G DATA Security Blog: https://www.gdata.de/blog/2018/09/31078-09



